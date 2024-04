Se l’agenzia di viaggio diventa (anche) un luogo di design

Il viaggio va oltre la destinazione e si fa esperienza, un trend ormai affermato che dà forma a nuovi spazi di fruizione nella città del design. Capitale della creatività che interpreta la funzione, Milano è il place to be nella settimana dell’anno più ricca di eventi, a corollario della 62esima edizione del Salone del Mobile, e il Gruppo Bluvacanze sfoggia il nuovo flagship store in via Monte Rosa 91.

Inaugurato nel marzo scorso all’interno della più importante riconversione industriale di Milano, MR91 – così viene chiamato in forma abbreviata – rappresenta il negozio di viaggi più innovativo d’Italia: 250 MQ allestiti come una hall che accoglie e comunica, con ledwall e grandi monitor verticali, per creare una continuità con la narrazione social media delle agenzie attraverso i profili @bluvacanzeofficial (Instagram e TikTok).

Lo spazio è arredato come un vivace living con divani e pouf, disposti davanti al grande schermo digitale da 7,5 MQ (165 pollici) dove quale viene trasmessa una programmazione di contenuti video sulle destinazioni di viaggio, aggiornata come per un palinsesto televisivo. All’ingresso un tabellone come in aeroporto, con le partenze imminenti di “Blublitz”, la piattaforma esclusiva della rete di punti vendita Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che cataloga solo i viaggi in offerta. Nel perimetro di MR91 i salotti configurati come la cabina di un aereo, adibita a sala meeting dove ai viaggiatori vengono presentate le esperienze che andranno ad acquistare.

Realizzato da CBRE Design Collective, divisione globale di CBRE Group specializzata nei servizi di progettazione, il progetto di interior design è pensato per ospitare eventi con presentazioni e happening. Il Gruppo Bluvacanze ha già predisposto l’agenda dei prossimi mesi, tra lanci di nuovi prodotti di vacanza, formazione e sviluppo di progetti da parte di tutti gli stakeholder della filiera dei viaggi che intrattengono con la società di MSC Cruises collaborazioni consolidate.

In caso di grandi eventi, MR91 può contare sul supporto degli spazi comuni dell’intero edificio in cui si colloca; tra essi un auditorium da 250 posti a teatro, due foyer e un ampio outdoor. Oltre al flagship store, nello stesso building sono presenti gli uffici della travel management company Cisalpina Tours e di CisalpinaMICE.

