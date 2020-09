AGI – “Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì”. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario Pd, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un nuovo lockdown, non esclude che si possa tornare a una chiusura per contrastare la pandemia se non saranno rispettate le regole di distanziamento e controllo. Intervenendo al convegno di ‘Riparte l’Italia’, Zingaretti ha citato l’esempio di Israele e di altri Paesi che davanti a un rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove chiusure.

L'articolo "Se non rispettiamo le regole finiamo in un nuovo lockdown" avverte Zingaretti

