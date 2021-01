“Se solo a Torino avessimo un’ASL così cazzuta”, su Twitter scoppia la bufera anti-Napoli!

“Beh comunque bisogna ammettere che ASL Napoli 1 sta incidendo molto. Ce l’avessimo anche noi una ASL Torino così cazzuta”. Questo che vi abbiamo postato è solo uno dei tanti commenti che si stanno rincorrendo sui social. Su Twitter l’hashtah “ASL Napoli” sta crescendo a dismisura, sta diventando quasi un trend topic dopo la decisione dell’azienda sanitaria di fermare in hotel i tesserati dell’Empoli.

L’ASL “incide” su Napoli-Empoli: è bufera

Non solo tifosi. Anche tanti giornalisti come Ravezzani o Capuano (volti noti di Telelombardia) stanno commentando la vicenda, ma se il secondo si è limitato a descrivere la vicenda, il primo ha attaccato a gamba tesa una istituzione dello Stato che tutela la salute pubblica. Ecco le parole di Ravezzani riprese dalla nostra redazione: clicca qui per leggerle.

