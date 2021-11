Sea Watch lancia l’allarme: “Tempesta in arrivo, subito sbarco per i 463 migranti a bordo”

PALERMO – “Una tempesta sta per abbattersi al largo delle coste siciliane. Molte delle 463 persone ancora a bordo della Sea Watch 4 sono in mare da più di una settimana. Altre 19 sono state evacuate per motivi medici. Questo stillicidio non può continuare, devono poter sbarcare tutte subito”. Così Sea Watch Italy in un tweet.

