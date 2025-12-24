mercoledì, 24 Dicembre , 25
sea-watch:-naufragato-barcone-partito-dalla-libia-con-116-persone,-un-solo-sopravvisuto
Sea-Watch: naufragato barcone partito dalla Libia con 116 persone, un solo sopravvisuto

Sea-Watch: naufragato barcone partito dalla Libia con 116 persone, un solo sopravvisuto

AttualitàSea-Watch: naufragato barcone partito dalla Libia con 116 persone, un solo sopravvisuto
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 dic. (askanews) – Un altro naufragio ha provocato la morte di 116 persone. Lo ha reso noto su X l’ong tedesca Sea- Watch, attiva nel soccorso marittimo nel Mar Mediterraneo per salvare migranti e rifugiati.

“116 persone sono morte in un altro naufragio nel 2025. L’unica persona sopravvissuta è stata salvata da un pescatore tunisino”, si legge nel post, Erano partite giovedì scorso, noi le stavamo cercando con Seabird. Oggi Alarm Phone ha confermato il naufragio”, recita l’ultimo post. Alarm Phone mette a disposizione un numero di telefono al quale migranti e navi delle ong che li soccorrono possono rivolgersi per segnalare una situazione di emergenza.

L’imbarcazione era salpata da Zuwarah, in Libia, la sera del 18 dicembre, spiega Alarm Phone il 20 dicembre: “Purtroppo, la loro sorte rimane finora sconosciuta e le autorità non hanno condiviso alcuna informazione. Insieme alle loro famiglie, siamo molto preoccupati per loro!”. “La sera del 21 dicembre, abbiamo ricevuto informazioni secondo cui alcuni pescatori tunisini avevano trovato un unico sopravvissuto su una barca di legno. L’uomo avrebbe dichiarato di essere partito da Zuwara due giorni prima e di essere l’unico sopravvissuto”, spiega ancora Alarm Phone che sottolinea di non aver avuto aiuti o informazioni sia dalla guardia costiera italiana che da quella libica.

Il 23 dicembre Sea Watch aveva interrotto le ricerche con l’elicottero a causa del maltempo: “Per #Seabird sono gli ultimi giorni di volo prima del maltempo. Abbiamo saputo di questa imbarcazione in legno dispersa nel Mediterraneo, partita lo scorso giovedì con quasi 100 persone a bordo. Siamo in volo per cercare le loro tracce. I nostri pensieri vanno alle loro famiglie”.

(Nella foto lo screenshot di un video ricevuto da Alarm Phone e pubblicato on line in cui i pescatori trovano il sopravvissuto)

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.