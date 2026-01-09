venerdì, 9 Gennaio , 26

Meloni: “Trump non attaccherà la Groenlandia, Ue parli con la Russia”

(Adnkronos) - Dalla guerra in Ucraina alla Groenlandia,...

La volta buona, Nikita Perotti e il mistero dell’età. Poi, le parole per Delogu

(Adnkronos) - Si parla ancora di Andrea Delogu...

Giacca beige e chioma ‘beachwaves’, il look di Meloni in conferenza stampa

(Adnkronos) - Capelli sciolti, gioielli ridotti al minimo...

Madonna omaggia Patty Pravo, Mariotto a La volta buona: “È orrenda”

(Adnkronos) - "È orrenda, come quando gli americani...
sean-‘diddy’-combs-chiede-la-grazia-a-trump,-ma-il-presidente-gliela-nega
Sean ‘Diddy’ Combs chiede la grazia a Trump, ma il presidente gliela nega

Sean ‘Diddy’ Combs chiede la grazia a Trump, ma il presidente gliela nega

MondoSean ‘Diddy’ Combs chiede la grazia a Trump, ma il presidente gliela nega
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Sean ‘Diddy’ Combs ha scritto una lettera a Donald Trump per chiedergli la grazia. Una mossa che, però, non ha impressionato il presidente Usa. A rivelarlo è lui stesso in un’intervista rilasciata al New York Times. Ha spiegato, infatti, di non avere intenzione di concedergliela.

Il rapper e produttore è stato arrestato a settembre 2024 per reati legati alla prostituzione. È stato condannato a 4 anni di carcere. Attualmente si trova al Fort Dix, nel New Jersey, dove è stato trasferito dal Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è detenuto il presidente venezuelano deposto Nicolas Maduro. Anche a quest’ultimo Trump non concederà la grazia. Nello stesso carcere, nell’agosto 2019, si è suicidato il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

L’arresto di Diddy è avvenuto a seguito delle 9 denunce di violenza sessuale e abusi arrivate a suo carico. Una tra tutte quella dell’ex fidanzata Cassie Ventura. È lei la protagonista del video che ha lasciato tutti senza parole. La cantante, in hotel con Diddy, viene inseguita e aggredita dal produttore musicale, mentre il tutto viene ripreso dalle telecamere di sicurezza. I fatti risalgono al 2016. La denuncia per abusi tra cui stupro e percosse, invece, al 2023. Tra le altre, ha presentato denuncia anche l’ex diva del porno, Adria English, che accusa il musicista degli stessi reati. Nella causa di Cassie si parlava, però, anche di traffico sessuale in quanto Diddy avrebbe costretto la donna ad avere rapporti sessuali con alcuni gigolò mentre filmava il tutto.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.