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Sean Penn diserta gli Oscar, è a Kiev per sostenere l’Ucraina
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Sean Penn diserta gli Oscar, è a Kiev per sostenere l’Ucraina

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Grande assente alla cerimonia, ha vinto come miglior attore non protagonista

Roma, 16 mar. (askanews) – È stato il grande assente alla cerimonia degli Oscar, dove ha vinto la sua terza statuetta, come miglior attore non protagonista per “Una battaglia dopo l’altra”, il film che ha trionfato all’edizione numero 98 a Los Angeles.Sean Penn ha scelto di disertare la serata per un impegno importante. È arrivato a Kiev per sostenere l’Ucraina, in attesa di incontrare anche il presidente Volodymyr Zelensky, come ha riferito a France presse un alto funzionario ucraino.”È in Ucraina, ma si tratta di una visita privata”, ha detto, “vuole semplicemente sostenere l’Ucraina”.Non è la prima volta: l’attore 65enne si è già recato in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa nel 2022. Nel 2023 Penn ha anche co-diretto un documentario su Zelensky, un ritratto che ripercorre la sua carriera da comico a leader, presentato in anteprima al Festival del cinema di Berlino nel 2023.

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