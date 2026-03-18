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SEAS mette al centro il capitale umano
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SEAS mette al centro il capitale umano

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Il piano di welfare e la nuova campagna di assunzioni

Bergamo, 18 mar. (askanews) – Investire sulle persone per sostenere lo sviluppo di un settore strategico come quello dell’aviazione. È l’obiettivo di SEAS, azienda italiana specializzata nella manutenzione aeronautica guidata da Alessandro Cianciaruso, che ha annunciato un importante piano di welfare destinato ai propri dipendenti, oltre all’avvio di una nuova campagna di assunzioni. “La cura e l’attenzione al dipendente ha fatto si che, le scelte fatte dalla direzione del personale, sono state quelle giuste. Un impatto importante sui costi aziendali si, ma chiaramente quando si parla di interventi retributivi c’è sempre un impatto sui costi dell’azienda” ha dichiarato Cianciaruso.Questo progetto rappresenta un investimento strutturale che l’azienda ha deciso di sostenere con uno stanziamento annuale di circa 3 milioni di euro. Una strategia che punta a rafforzare il capitale umano, mettendolo al centro della crescita industriale.”Se non avessimo avuto questa academy non avremmo potuto avere questo ratio di crescita. Quest’azienda è un’azienda giovane, nasce nel 2012 e quindi a distanza di circa 14 anni noi siamo partiti da zero sostanzialmente e oggi abbiamo quasi 1000 dipendenti” ha aggiunto Cianciaruso.Con welfare aziendale e piano di espansione occupazionale, si vuole rafforzare la competitività dell’azienda nel lungo periodo.”Le figure tecniche sono sempre di meno e quindi formarli, e poi garantirgli un impiego immediato nel mondo del lavoro, è sostanzialmente l’unica soluzione. In Italia sono sempre di meno, andarle a prendere dall’estero sicuramente ha dei costi molto più alti” ha concluso Cianciaruso.SEAS, inoltre, ha investito negli anni nella creazione di una propria academy (AEA Aircraft Engineering Academy), con l’obiettivo di formare nuovi professionisti e facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro aeronautico. La qualità delle competenze rappresenta infatti uno degli elementi più rilevanti per garantire sicurezza operativa e affidabilità dei servizi.

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