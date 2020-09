Secolo XIX – Genoa, tampone per Schone: risultati poco chiari

Ieri la notizia della positività di Perin, portiere del Genoa. Una situazione che ha costretto il club ligure ad un nuovo giro di tamponi. Una decisione che ha costretto la società a rimandare la partenza per Napoli in vista della sfida di questa domenica. Partenza ritardata che ha avuto i suoi effetti anche sull’orario della partita spostata alle 18 tra le mura del San Paolo. In occasione dei controlli scattati dopo il caso Perin è stata, però, evidenziata anche la positività di Schone che non ha seguito la squadra in terra partenopea.

Genoa, la verità dietro il caso Schone

L’edizione odierna de Il Secolo XIX ha fatto il punto della situazione ed ha rivelato i dettagli dietro gli esami del calciatore. Il tampone è, infatti, risultato ‘leggermente positivo’:

“Intorno alle 10.30 di oggi, domenica 27 settembre, il Genoa è arrivato a Napoli: l’unico giocatore rimasto a Genova è Schone, il cui tampone non ha dato un esito chiaro, richiedendo ulteriori controlli; è dunque precauzione che non si è unito alla squadra. I suoi compagni di squadra sono andati subito in hotel, poi alle 18 è in programma la partita contro i padroni di casa”.

