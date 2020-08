Secondo Federmeccanica ora si apre una opportunità. E bisogna essere concreti

AGI – Concretezza e cauto ottimismo. È questa la posizione espressa dal presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz che, in una intervista all’AGI, fa il punto sulle previsioni dei prossimi mesi in vista di un autunno che si prospetta intenso per il sistema paese.

“La prima parte dell’anno ci ha dato segnali di positività, poi quando è cominciata la crisi in Cina è cominciato a rallentare tutto intorno a noi. Quindi adesso vedere che qualcosa che “eppur si muove” intorno a noi ci deve comunque far essere estremamente attenti. Il che non vuol dire essere né falsamente ottimisti e né tantomeno disillusi ma bisogna essere concreti”.

