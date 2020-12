AGI – Per sfruttare a pieno le possibilità che il Recovery Fund creerà per l’Italia serve una regia che abbia “funzioni di coordinamento, perché i progetti non saranno attribuiti a una singola amministrazione”. A sottolinearlo il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “C’è bisogno di qualcuno che coordini a diversi livelli, ma al tempo stesso anche che le amministrazioni si assumano la piena responsabilità” dei progetti e “crescano nell’implementarli”. “È un’opportunità unica non solo per dare risposte specifiche alla crisi ma anche per far aumentare la nostra crescita pontenziale in maniera strutturale”, ha concluso Gualtieri.

L’Italia, ha detto ancora Gualtieri,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Secondo Gualtieri serve una cabina di regia per il Recovery Fund proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento