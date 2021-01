Secondo la Cgia nel 2020 ogni italiano ha perso in media 2.600 euro di reddito

AGI – Ogni italiano nel 2020 ha perso circa 2.600 euro di reddito, e nel 2021 ne riguadagnerà poco meno di 1.400 euro. Sono i dati che emergono da un’analisi condotta dall’Ufficio studi della Cgia. Secondo il coordinatore, Paolo Zabeo, “a livello pro capite” nel biennio 2020-2021 “il saldo sarà negativo e pari a poco più di 1.200 euro”.

A fronte di una caduta che nel 2020 parrebbe attestarsi al 9,9 per cento, nel 2021 il Pil dovrebbe tornare a crescere del 4,1 per cento. Traducendo questi dati in valori assoluti e nominali, emerge che nel 2020 la crisi avrebbe bruciato 156 miliardi di euro di ricchezza presente nel Paese.

