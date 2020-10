Secondo la magistratura spagnola, Putin aveva offerto 10 mila soldati alla Catalogna

AGI – Nell’autunno del 2017 la Russia offrì all’allora presidente catalano, Carles Puigdemont, 10 mila soldati per aiutarlo a portare a termine la secessione della Catalogna. È quanto sostengono i magistrati che stanno investigando su alcune cellule indipendentiste radicali catalane.

In queste ore, hanno spiegato fonti della Guardia Civil a ‘El Mundo’, è in corso una vasta operazione che ha portato finora all’arresto di ventuno persone vicine a Tsunami Democratic, un movimento, espressione dell’ala dura dell’indipendentismo catalano, accusato di aver fomentato i disordini di piazza successivi al referendum per l’indipendenza, al quale Madrid reagì commissariando la regione.

Gli arrestati sono per lo più imprenditori che sostenevano economicamente Tsunami Democratic e che sarebbero legati anche a Junts per Catalunya ed Erc,

