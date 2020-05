Secondo l’Inserm le scuole possono riaprire senza rischi per la salute

Nonostante la grande incertezza che ancora vige sul ruolo di trasmissione del novo coronavirus nei bambini fino a 10 anni, le scuole materne ed elementari in Francia possono riaprire l’11 maggio, come annunciato dal governo, senza portare a un aumento tale dei contagi da far riandare in crisi il sistema sanitario.

È la “buona notizia” contenuta nell’ultimo rapporto del laboratorio Epicx dell’Istitito nazionale francese di salute e ricerca (Inserm), come riassume in un’intervista all’Agi Vittoria Colizza, direttrice di ricerca all’Inserm a guida dell’Epicx, che fa analisi di valutazione del rischio, mitigazione e controllo delle epidemie umane e animali,

