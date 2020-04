Secondo l’Iss i casi sono sottostimati, potrebbero essere 10 volte di più

I casi di coronavirus in Italia potrebbero essere anche 10 volte più di quelli conteggiati nei dati ufficiali, secondo ​ il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss, Giovanni Rezza. “C’è una sottostima intrinseca, non solo in Italia ma in tutti i Paesi, del numero dei casi e degli asintomatici”, ha detto Rezza al punto stampa in Protezione Civile.

“Infatti – ha spiegato – noi diciamo spesso che che per ogni caso che viene riportato dal sistema di sorveglianza ci potrebbero essere magari 10 persone infette, non lo sappiamo. La sottostima della mortalità è una cattiva notizia, quella degli infetti è buona perché vuol dire che ci sono molte più persone infette che hanno superato la malattia.

