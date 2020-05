Secondo Maroni, Zaia potrebbe guidare il Paese dopo l’emergenza

Potrebbe essere il governatore veneto Luca Zaia il futuro prossimo della Lega? “Il leader è Salvini” assicura in un’intervista a la Repubblica Roberto Maroni, ex ministro e ex governatore lombardo. Poi aggiunge: “Il nostro è un vero partito leninista e lo dico con piacere” e “Zaia non ha alcuna intenzione di fare il capo della Lega”.

Secondo Maroni, Zaia “sa governare e adattarsi alla linea del partito, leale e fedele”, quindi a suo avviso “sarà rieletto in Veneto ed è l’unica cosa che gli interessi”. Tuttavia Maroni non nega che “poi, certo, lo vedrei bene alla guida del Paese fuori dalla pandemia”.

