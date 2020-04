Secondo Seul, Kim Jong-un è vivo e vegeto

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è vivo e vegeto: ne sono convinti a Seul, come ha spiegato uno dei più stretti collaboratori del presidente Moon Jae-in, che ha minimizzato rumors sulla salute di Kim.

Gli interrogativi sulla salute del giovane dittatore si sono moltiplicati dopo che non è comparso in diversi eventi commemorativi del calendario politico nordcoreano.

“La posizione del nostro governo è ferma. Kim Jong-un e vivo e in buona salute”, ha spiegato il consigliere speciale del presidente sudcoreano sulla sicurezza nazionale, Moon Chung-in, alla Cnn. Secondo Seul, il leader nordcoreano è dal 13 aprile a Wonsan,

