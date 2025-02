Secondo Vance “per la prima volta siamo vicini alla pace in Europa”

“Con gli europei c’è amicizia se ci sono valori condivisi”

Washington, 21 feb. (askanews) – L’Europa è vicina alla pace, ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance. “Ci vorrà uno statista intelligente per risolvere questa situazione”, ha detto durante un’intervista sul palco di una conferenza vicino a Washington. “Ma alla Casa Bianca c’è un uomo di Stato intelligente, e credo davvero che per la prima volta in tre anni siamo sulla soglia della pace in Europa, perché abbiamo una leadership dallo Studio Ovale”, ha detto Vance.Da quando è tornato alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Trump ha cambiato radicalmente la posizione di Washington sull’invasione russa dell’Ucraina.Negli ultimi giorni ci sono state tensioni con Kiev e i suoi sostenitori europei quando gli Usa hanno avuto colloqui a Riad con Mosca sul futuro della guerra, escludendo entrambi dal tavolo. Trump ha anche cercato di trovare un accordo con l’Ucraina sull’accesso ai suoi minerali rari in cambio di aiuti americani e ha definito il presidente Volodymyr Zelensky “dittatore non eletto”.Parlando di Europa, Vance ha anche detto: “Ovviamente continueremo ad avere importanti alleanze con l’Europa, ma penso davvero che la forza di queste alleanze dipenderà dalla capacità di portare le nostre società nella giusta direzione”.