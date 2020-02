Sedicenne morta a Viterbo: si indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo. Questa l’ipotesi di reato per la quale procede la procura di Viterbo in relazione alla morte di Aurora G., 16 anni, trovata senza vita questa mattina nel suo letto dai genitori a Montefiascone, comune in provincia di Viterbo. L’adolescente, che accusava problemi di salute da diversi giorni, ieri era stata portata in ospedale. I sanitari, dopo alcuni controlli, l’avevano dimessa. Il procedimento, coordinato dal procuratore capo Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia che verrà svolta martedì presso l’ospedale di Viterbo. Contestualmente, verranno raccolti i dati relativi allo stato di salute della ragazza.

