E’ di almeno sedici arresti il bilancio delle proteste a Hong Kong contro contro la proposta di legge in discussione in Parlamento che prevede fino a tre anni di carcere e multe onerose per chi insulti l’inno nazionale cinese. La mattina è stata segnata da una forte presenza della polizia attorno al palazzo dell’Assemblea Legislativa, il Parlamento della città, dove oggi si tiene la seconda lettura della legge.

Tutti gli arrestati hanno tra i 14 e i 40 anni, per reati che riguardano il possesso di armi offensive – tra cui tre bombe Molotov – o uso illegale e guida pericolosa,

L’articolo Sedici arresti a Hong Kong. La polizia circonda il parlamento proviene da Notiziedi.

