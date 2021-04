TRIESTE – Prima una richiesta di aiuto per qualche spicciolo per mangiare, poi avance più esplicite, e alla fine la trappola: il ragazzo si spoglia e contatti intimi vengono segretamente ripresi. A cadere in tentazione è stato un parroco in provincia di Brescia, cui il ragazzo 22enne, cittadino rumeno, ha poi chiesto 50 mila euro per non diffondere il filmato ai parrocchiani, i cui contatti sono stati sottratti dalla rubrica telefonica dello stesso sacerdote.

A ricostruire la vicenda in una nota sono i Carabinieri di Aurisina (Trieste) che oggi hanno arrestato il ragazzo, latitante da un mese, al valico di Fernetti mentre stava rientrando dalle festività pasquali trascorse in Romania. A denunciarlo all’Autorità giudiziaria di Brescia è stato lo stesso parroco ricattato, non prima di aver cercato di comprare il suo silenzio offrendogli 14mila euro. Il giovane si trova ora nel locale carcere di via Coroneo di Trieste, in attesa che l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo faccia luce sulla vicenda, conclude l’Arma.

LEGGI ANCHE: Dopo le maxi meduse la micro alga. E il golfo di Trieste diventa arancione

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Seduce il parroco di Brescia poi lo ricatta: arrestato 22enne a Trieste proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento