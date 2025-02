Seduti per 4 ore vicino a un cadavere: il racconto del volo-horror di una coppia australiana

ROMA – Una coppia australiana ha viaggiato in aereo accanto a un cadavere per quattro ore. Il racconto degno di un film horror lo hanno fatto i due protagonisti, Mitchell Ring e Jennifer Colin, alla rete televisiva australiana Nine Network.

Il volo da Melbourne (Australia) a Venezia, con scalo a Doha (Qatar), ha preso una piega tragica e inaspettata quando una passeggera a bordo ha improvvisamente avuto un malore ed è morta. Nonostante gli sforzi dell’equipaggio per rianimarla, non è stato possibile salvarla. “Purtroppo, la donna non è stata salvata, il che è stato piuttosto straziante da vedere”, ha raccontato l’uomo.

Gli assistenti di volo, quindi, hanno cercato di spostare il cadavere in business class ma la donna deceduta era corpulenta e non sono riusciti a farla passare per il corridoio. Da qui la decisione di mettere la salma con addosso delle coperte, nei posti liberi rimasti. Vicino ai coniugi Ring, appunto.

A complicare la situazione anche le indagini della polizia una volta atterrati a Doha. La coppia infatti è stata ‘costretta’ a rimanere al loro posto: “Hanno cominciato a esaminarla mentre eravamo ancora seduti ai nostri posti”.

La coppia ha dichiarato di essere rimasta traumatizzata dall’incidente: “Non so davvero come mi sento e vorrei parlare con qualcuno per assicurarmi che sto bene”, dice ancora l’uomo. E ora che la coppia è a Venezia per le vacanze, stanno “cercando di trarre il meglio da una situazione piuttosto difficile” e “stanno cercando di divertirsi”.

