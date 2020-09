Segnali di ripresa ad agosto 2020 per il mercato dell’auto, in un anno fortemente segnato dalle conseguenze del lockdown per il coronavirus. La Motorizzazione ha immatricolato lo scorso mese 88.801 autovetture, con un calo dello 0,43% rispetto ad agosto 2019, durante il quale ne furono immatricolate 89.184.

