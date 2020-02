La donna ha confessato di non aver mai sostenuto alcuna visita medica ginecologica e di non uscire da tempo perché era l’uomo a provvedere alla spesa e alle altre esigenze familiari.

Una donna segregata in casa con la figlia di un anno, rinchiusa dal compagno ogni volta che si allontanava dall’abitazione. Questa la segnalazione giunta ai carabinieri della stazione di Afragola (Napoli) che hanno raggiunto un appartamento di via San Giorgio e tentato di entrare in contatto con la donna. Lei, parlando dalle grate di una persiana, ha risposto di essere stata chiusa in casa e di non avere le chiavi per uscire.

L’articolo Segregata in casa incinta con la figlia di un anno, arrestato il compagno nel Napoletano proviene da Notiziedi.

