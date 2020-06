AGI – Notte di tensione nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Sei agenti della penitenziaria sono stati aggrediti da alcuni detenuti. Tre poliziotti sono stati portati in ospedale per accertamenti. All’esterno del penitenziario sammaritano c’è una manifestazione di agenti che protestano per quanto avvenuto nella struttura. Tre giorni fa la procura samaritana ha notificato 44 decreti di perquisizione per un’inchiesta relativa a presunti pestaggi avvenuti nella struttura carceraria il 6 aprile. Gli agenti sono indagati anche per tortura.

Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia ha immediatamente chiesto accertamenti urgenti, disponendo che il provveditore regionale della Campania Antonio Fullone e il vicecapo del Dap Roberto Tartaglia si rechino sul posto.

L’articolo Sei agenti aggrediti dai detenuti a Santa Maria Capua Vetere proviene da Notiziedi.

