sei-album-capolavoro-di-adriano-celentano-in-versione-greenyl

La cover de “Il Ragazzo della via Gluck” si anima con l’IA

Milano, 7 giu. (askanews) – Contemporaneità e leggenda: la modernità dei temi che Adriano Celentano ha da sempre trattato e che oggi sono più che mai di stretta attualità – dall’ecologia all’inquinamento, dall’importanza di combattere l’indifferenza e la discriminazione, alle sue lotte contro il materialismo della società consumistica – sono oggetto di un’importante campagna di Universal Music Italia, che pubblica oggi 7 giugno in Greenyl alcuni suoi capolavori. Sei album disponibili in vinile green e in edizione limitata tra i più iconici e significativi del repertorio di Celentano e dove l’artista già affrontava ante litteram gli argomenti chiave del nuovo millennio.

La celebre copertina de “Il ragazzo della via Gluck” ideata e realizzata dall’artista diventa, con l’intelligenza artificiale, teaser del progetto (qui il link per scaricarlo), e prende vita evidenziando sempre di più il pensiero di Adriano Celentano. L’immagine originale, allargandosi, rende ancora più visibile la distruzione dell’ambiente per gli errori che l’uomo ha commesso negli anni, con una campagna invasa dalle fiamme ed elementi che la deturpano.

Il Greenyl è un supporto fonografico innovativo, nato con l’intento di ridurre l’impatto ambientale della produzione di dischi in vinile – che negli ultimi anni ha subìto un’impennata a causa dell’enorme richiesta di collezionisti e appassionati – senza però intaccare in alcun modo il tipico suono caldo e definito che li caratterizza da sempre. Un disco ecologico e sostenibile, realizzato senza PVC e con il 99% di plastica riciclata certificata; l’80% dell’energia utilizzata per fabbricarlo, inoltre, proviene da pannelli solari.