Sei donne e sei uomini: il sindaco Gualtieri presenta la sua Giunta per Roma

ROMA – “Sono davvero felice di presentare questa bellissima squadra di sei donne e sei uomini di alto profilo che con grande impegno lavoreranno per rilanciare Roma”. Lo ha detto il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando la sua Giunta per Roma Capitale nella sala della Protomoteca, in Campidoglio. Il primo cittadino ha anche annunciato che manterrà le deleghe a Attrazione investimenti, Clima, Partecipate, Personale, Pnrr, Relazioni internazionali, Sicurezza, Transizione digitale e Università.

LA NUOVA GIUNTA

Silvia Scozzese, vicesindaca e assessora al Bilancio;Andrea Catarci, assessore al Decentramento, alla Partecipazione e ai Servizi al Territorio;Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti;Barbara Furnari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute;Miguel Gotor, assessore alla Cultura;Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, allo Sport e al Turismo;Monica Lucarelli, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute;Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità;Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, alla Formazione e al Lavoro;Ornella Segnalini, assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture;Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica;Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative.

GUALTIERI: “PNRR, GIUBILEO ED EXPO 2030 OPPORTUNITÀ STRAORDINARIE”

“Da oggi inizia un cammino di cinque anni che sarà intenso e appassionante per tracciare e definire il futuro di Roma. Abbiamo opportunità straordinarie come il Pnrr, il Giubileo, una grande responsabilità, la candidatura all’Expo 2030”, ha dichiarato Gualtieri nel corso della presentazione della sua Giunta.

“POSSIAMO RECUPERARE IL RUOLO DI GRANDE CAPITALE EUROPEA”

Il primo cittadino non nasconde l’entusiasmo per la sfida che attende la sua squadra ed elenca gli obiettivi da centrare: “Abbiamo tanti problemi da affrontare con determinazione, consapevoli della difficoltà della sfida e siamo molto fiduciosi e ottimisti che con il duro lavoro, l’ascolto della città e il coinvolgimento dei cittadini potremo costruire una città che funziona meglio e che sappia recuperare il ruolo di grande Capitale europea con un ruolo di guida”.

LA BOCCIATURA DI CALENDA: “PESSIMO INIZIO”

“La giunta presentata da Roberto Gualtieri è purtroppo esattamente come ce l’aspettavamo. Un rappresentante per corrente del Pd ai ministeri chiave e nel gabinetto e incarichi vari per chi ha costruito le listine a supporto. Pessimo inizio”. È quanto scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, dopo la presentazione della squadra del sindaco Gualtieri.

