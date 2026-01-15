“sei-morto?”,-l’app-che-manda-un-allarme-se-non-rispondi

giovedì, 15 Gennaio , 26

In testa alle classifiche a pagamento sull’App Store in Cina

Pechino, 14 gen. (askanews) – In Cina sta facendo discutere un’app che si chiama “Sei morto?”. Il nome è spiazzante, ma l’idea è semplice: ogni giorno l’utente deve confermare la propria presenza. “Il nome dell’app mi sembra un po’ troppo diretto”, dice Yaya Song, informatica che vive a Pechino.Se l’utente non si segnala per due giorni, il sistema invia automaticamente un messaggio a un contatto di emergenza indicato in precedenza.”Sei morto?” è salita rapidamente in testa alla classifica delle applicazioni a pagamento sull’App Store di Apple in Cina continentale.”Trovo interessante il concetto, ma l’app è a pagamento. Se fosse gratuita la scaricherei per provarla. Anche un yuan andrebbe bene, ma otto yuan mi sembrano un po’ cari.”Il successo dell’app intercetta il crescente bisogno di sicurezza personale.Secondo dati ufficiali, nel 2024 una persona su cinque in Cina viveva da sola, contro il 15% di dieci anni prima. Il calo dei matrimoni e il distacco tra generazioni hanno cambiato le abitudini di vita, soprattutto nei grandi centri urbani.

