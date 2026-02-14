sabato, 14 Febbraio , 26

Lione, morto il militante di estrema destra aggredito

(Adnkronos) - E' morto Quentin, il giovane studente...

Telefonata Tomba-Braathen dopo l’oro a Milano Cortina: “Lucas, sei il migliore”. E il brasiliano: “Grazie leggenda”

(Adnkronos) - Complimenti speciali, per una vittoria storica....

Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda: “Perenne modernità opera”

(Adnkronos) - "Quest'estate, nelle due settimane di vacanza...

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos’è successo in Lazio-Atalanta

(Adnkronos) - Episodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato...
sei-nazioni,-italia-cade-a-dublino:-vince-irlanda-20-13
Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13

Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13

DALL'ITALIA E DAL MONDOSei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Irlanda sconfigge 20-13 l’Italia oggi, sabato 14 febbraio, in un match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby disputato all’Aviva Stadium di Dublino. Dopo la meta dei padroni di casa con Osborne al 16′, grande reazione degli azzurri che ribaltano la partita con il calcio di Garbisi al 20′ e la meta di Nicotera al 32′ e chiudono la prima frazione avanti 10-5.  

Nella ripresa decisive per i ‘verdi’ le mete di Conan e Baloucoune al 43′ e al 57′ e il calcio di Crowley al 63′ per il 20-10 Irlanda. L’Italia accorcia le distanze con il calcio di Garbisi al 67′ per il 20-13 finale.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.