sabato, 7 Marzo

Sei Nazioni, Italrugby nella storia: Inghilterra battuta per la prima volta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sei Nazioni, Italrugby nella storia: Inghilterra battuta per la prima volta

Vittoria storica per l’Italia del rugby che sconfigge 23-18 l’Inghilterra in un match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni, disputato oggi 7 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Per l’Italia è la prima vittoria contro l’Inghilterra dopo 32 sconfitte. “Eravamo nervosi prima del match”, dice il capitano Michele Lamaro a Itv. “Sentivamo la tensione, in campo abbiamo lottato come sempre. In difesa siamo stati un muro, tutti uniti”, aggiunge. Gli azzurri vanno in meta con Menoncello (33′) e con Marin (72′), che realizza la segnatura decisiva. Garbisi trasforma le 2 mete (34′, 73′) e aggiunge 3 piazzati determinanti (20′, 57′, 60′). L’Inghilterra, in meta nel primo tempo con Freeman (26′) e Roebuck (40′), nella ripresa non trova soluzioni: i due piazzati di Smith (45′, 54′), autore di una sola trasformazione prima dell’intervallo, non bastano per espugnare Roma. 

“Avevamo un piano, ma è stato difficile attuarlo a causa della pressione inglese sempre al limite delle regole. Ogni volta che abbiamo eseguito ciò che avevamo preparato, è arrivata una meta o un’occasione. Il contributo della panchina è stato decisivo. I ragazzi hanno superato il momento di nervosismo. E’ un nuovo step in avanti della nostra storia”, dice il ct Quesada a Sky Sport. 

“Grazie a Diego Dominguez che ieri ho chiamato per la consegna delle maglie, il suo discorso ci ha dato la carica, l’ho chiamato per renderlo partecipe di questa storia. I ragazzi volevano ricompensare tutto il movimento”, aggiunge Quesada che ringrazia anche un altro grande ex azzurro, Martin Castrogiovanni: “Il suo barbecue martedì ci ha compattato”. 

Ora in classifica gli azzurri sono al quarto posto con 9 punti; guidano Francia e Scozia a quota 16, con due lunghezze di vantaggio sull’Irlanda. La nazionale allenata dal ct Quesada chiuderà il Sei Nazioni il 14 marzo a Cardiff con il Galles.  

