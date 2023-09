Select tinge di rosso The Venice glass week con lo spritz veneziano

E’ sponsor della settima edizione del Festival del vetro artistico

Milano, 13 set. (askanews) – Select celebra la centenaria arte vetraria di Venezia in occasione di The Venice Glass Week. L’aperitivo nato a Venezia nel 1920 è sponsor ufficiale della settima edizione del Festival internazionale del vetro artistico, in programma dal 9 al 17 settembre a Venezia, Murano e Mestre.

La manifestazione vede Select protagonista con una serie di appuntamenti dedicati al binomio vetro artistico – spritz veneziano, uno tra tutti il ritorno di The floating furnace realizzata grazie al supporto di Select. La fornace galleggiante ospiterà infatti dimostrazioni dal vivo (gratuite e aperte al pubblico) a cura dei maestri vetrai di Murano e degli studenti della scuola del vetro Abate Zanetti, trasportando fuori dalle fornaci dell’isola l’arte della soffiatura del vetro.

“L’arte vetraria e l’autentico spritz veneziano, rigorosamente preparato con Select, sono due simboli della città lagunare – dichiara Gianluca Monaco, marketing & new business director di Gruppo Montenegro – La collaborazione con The Venice glass week rappresenta quindi una tappa naturale per valorizzare queste due eccellenze che rendono Venezia unica e ammirata in tutto il mondo. E per rafforzare ulteriormente questo obiettivo, ospiteremo il closing party della manifestazione a Ca’ Select, inaugurata lo scorso maggio e nata per celebrare il profondo rapporto che da oltre cento anni lega il brand alla sua città di origine”.