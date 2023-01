Selectra lancia web-app per sapere quanto si spende per il gas

Il tool gratuito My Gas Trainer

Milano, 30 gen. (askanews) – Conoscere i propri consumi e il costo della propria fornitura di gas senza dover aspettare l’arrivo della bolletta. È questo l’obiettivo di My Gas Trainer, il nuovo tool gratuito rilasciato da Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati.

“Prevedere il costo della propria bolletta è possibile con questa app che, con una interfaccia semplice e intuitiva, consente agli utenti di seguire l’evoluzione dei propri consumi (tramite grafici) e avere sempre a portata di mano una spesa stimata in base ai prezzi all’ingrosso del momento, che saranno regolarmente aggiornati da Selectra. Il tutto semplicemente inserendo i propri consumi di gas grazie ad autoletture sul contatore”, spiega Selectra in una nota.

L’applicativo è facilmente fruibile sia dal PC che da mobile e, creando scorciatoia sulla home del proprio smartphone o sul desktop, si potrà avere sempre a portata di mano la web-app.

My Gas Trainer può essere usato all’occorrenza oppure, per tenere traccia dello storico dei propri consumi in maniera più completa e continuativa, è possibile registrarsi al portale da cui accedere rapidamente alla propria area personale. Nella homepage della web-app sarà quindi possibile visualizzare un widget con l’autolettura del gas espressa in metri cubi e i grafici che consentono di monitorare l’andamento dei propri consumi nel tempo e la stima di spesa per la materia prima gas.

“Con il lancio di My Gas Trainer, Selectra conferma il suo impegno nel fornire ai consumatori strumenti che possano aiutarli ad affrontare questo periodo così complesso dal punto di vista energetico ed economico – dichiara Antoine Arel, co-founder di Selectra Italia – Il risparmio, in termini economici ed ambientali, inizia infatti dove si è consci dei propri consumi e noi di Selectra vogliamo dare il nostro contributo affinché gli utenti siano sempre più consapevoli”.

Il tool è gratuito e può essere scaricato seguendo questo link: mygastrainer.selectra.net.

