Selena Gomez in lacrime per i migranti espulsi: “Mi dispiace tanto, non so cosa fare”

ROMA – Disperata e in lacrime, selena Gomez, americana-messicana di terza generazione da parte di padre, ha postato un video su Instagram in cui si scusa per le espulsioni dei cittadini stranieri non in regola, promesse dal neo presidente Donald Trump. Mentre si asciuga le lacrime, l’attrice nominata ai Golden Globe, dice ai suoi follower: “Mi dispiace tanto, tutta la mia gente viene attaccata”, anche i “bambini. Non capisco. Vorrei poter fare qualcosa. Non so cosa fare. Proverò di tutto, lo prometto”.

Selena Gomez shares new Instagram story crying amid the deportation of Mexicans:“I’m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don’t understand. I wish I could do something.” pic.twitter.com/9H7ojMhpCN— Pop Base (@PopBase) January 27, 2025

Nella sua prima settimana, Trump ha dichiarato un’emergenza al confine nazionale e schierato circa 1500 soldati al confine con il Messico. Inoltre ha ordinato a migliaia di agenti della polizia federale di arrestare gli immigrati.

In passato Selena Gomez ha dichiarato di pensare spesso al tema dell’immigrazione. “Negli anni ’70, mia zia attraversò il confine dal Messico agli Stati Uniti nascosta nel retro di un camion. I miei nonni la seguirono e mio padre nacque poco dopo in Texas. Nel 1992, sono nato cittadino americano grazie al loro coraggio e sacrificio”, ha scritto in un articolo pubblicato su Time del 2019. “Negli ultimi quattro decenni, i membri della mia famiglia hanno lavorato duramente per ottenere la cittadinanza degli Stati Uniti (…) L’immigrazione è una questione politica controversa. È oggetto di infinite discussioni e innumerevoli notizie. Ma l’immigrazione va oltre la politica e i titoli dei giornali. È una questione umana, che colpisce persone reali, smantella vite reali. Il modo in cui lo affrontiamo parla della nostra umanità, della nostra empatia, della nostra compassione. Il modo in cui trattiamo i nostri simili definisce chi siamo”.

