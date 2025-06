sella-e-partners-group,-accordo-per-la-distribuzione-del-primo-fondo-eltif

Primo fondo Eltif evergreen di private equity sul mercato italiano

Sella ha stipulato un’intesa con Partners Group, una delle principali realtà nel settore degli investimenti privati a livello mondiale, per la distribuzione del primo fondo Eltif evergreen di private equity nel mercato italiano. Nello specifico, Sella Sgr ricopre il ruolo di distributore globale attraverso le reti di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C.

Il fondo “Partners Group Private Equity Opportunities SICAV”, creato secondo le linee guida del nuovo regolamento ELTIF 2.0, consente ai clienti privati di investire nel settore del private equity, con un’importo minimo di adesione fissato a 10mila euro.

Grazie alla sua natura evergreen o semi-liquida, il fondo consente l’utilizzo immediato dei capitali sin dal primo giorno, l’accesso diretto a un portafoglio già operativo e il reinvestimento automatico dei flussi monetari, con l’intento di ottimizzare i guadagni nel tempo. Inoltre, fornisce all’investitore una maggiore libertà per entrare e uscire, grazie a finestre di adesione mensili e rimborso trimestrale.

Lanciato alla fine del 2024, “PG Private Equity Opportunities SICAV” imita una strategia d’investimento con un bilancio di oltre 17 anni. Disponibile in Italia a partire da inizio 2025, questo fondo ha già creato un portafoglio iniziale con 10 investimenti, e prevede più di 15 nuove operazioni entro la fine dell’anno. Questo offre agli investitori la possibilità di avvalersi immediatamente di un portafoglio diversificato e di un processo di creazione di valore già in atto.

Grazie al fondo, gli investitori privati possono entrare in contatto con l’economia reale, investendo in aziende non quotate e includendo nel loro portafoglio una classe di attivi che, nel lungo periodo, storicamente ha prodotto rendimenti significativi. Inoltre, la strategia include elementi ambientali, sociali e di governance in conformità all’articolo 8 del Regolamento SFDR.

“Il fondo di Partners Group è stato concepito per cogliere le opportunità uniche e complementari dei mercati privati, fornendo ai clienti privati con una propensione al rischio adeguata uno strumento valido per diversificare i propri investimenti e raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine. L’accordo ci permette, inoltre, di offrire agli investitori una soluzione innovativa a supporto dell’economia reale, fornendo capitale alle aziende, insieme a competenze gestionali e know-how strategico, con l’intento di favorirne la crescita, agevolare processi di ristrutturazione e aumentarne l’efficienza operativa”, ha commentato Alessandro Marchesin, Responsabile Wealth & Asset Management del gruppo Sella.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Sella – uno dei principali gruppi bancari privati e indipendenti in Italia – nella nostra rete globale di partner distributivi. I nostri oltre 20 anni di esperienza nella gestione di soluzioni evergreen e la nostra competenza nel private equity, insieme alla posizione distintiva del gruppo Sella e alle sue eccezionali capacità distributive, rappresentano i principali elementi di questa partnership, che intende fornire ai clienti italiani una proposta di private equity innovativa e di alta qualità”, ha dichiarato Enrico Pinelli, Responsabile Client Solutions Italy di Partners Group.

Giovanni Lombardi Stronati