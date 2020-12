Selvaggia Roma incontra il padre a Live Non è la D’Urso: “mi è mancato l’affetto” | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso, Selvaggia Roma ha un confronto con il padre Aziz: tra i due tante incomprensioni e una promessa.

“Papà dopo i 15 anni non ti ho mai visto, lo sai quante volte abbiamo discusso al telefono. Tralasciando le cose materiali, ma anche l’affetto. Non ci siamo più visti. Quanto è che non ci vediamo un anno?” – dice la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Il padre Aziz replica così: “tua madre anche ci è rimasta male, cinque anni fa ti ho portato con me in Tunisia”. La Roma in lacrime precisa: “ho visto più le tue spalle che la tua presenza. Non c’è mai stata la tua presenza”, ma sul finale con l’intervento di Barbara D’Urso siglano una promessa: riprovare a costruire un rapporto. Ci riusciranno?

Ecco il video Mediaset dell’incontro fra Selvaggia Roma e il padre.

