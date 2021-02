Semifinale andata Coppa Italia, Napoli-Atalanta senza gol

NAPOLI (ITALPRESS) – Poche emozioni e nessun gol: termina 0-0 il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta andato in scena al ‘Maradonà. Sotto la lente d’ingrandimento per le dichiarazioni al termine dell’ultimo match di campionato, Gattuso stupisce tutti abbandonando la difesa a quattro e scegliendo un 3-4-3 senza centravanti di ruolo: in panchina l’ex Petagna con Osimhen, il tridente leggero ha Lozano come riferimento centrale supportato da Insigne e Politano. Una scelta tattica che, però, non paga in una prima frazione a forti tinte nerazzurre, a differenza della sfida di Serie A dello scorso ottobre dominata dagli azzurri per 4-1.

