sempre-connessi,-anche-in-vacanza:-un-vademecum-per-navigare-in-modo-sicuro

Milano, 13 lug. (askanews) – La connessione alla rete internet è diventata ormai indispensabile, anche in vacanza. Prestazioni di qualità e soprattutto sicurezza sono due requisiti da assicurarsi. Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking che conta un fatturato globale di 60 milioni di dollari, ha messo a punto un vademecum in sette punti per assicurarsi anche in vacanza la connessione.

“Partire preparati per le vacanze, che siano al mare o in montagna, significa anche avere le idee chiare su come connettersi alla rete internet, da una seconda casa o in situazioni itineranti. – dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia – Tra reti mobili e fisse, router portatili e Wi-Fi pubblico, la vera differenza la fa la scelta consapevole della tecnologia giusta”

FWA o “saponetta”? Scegli il dispositivo giusto per le tue esigenze. I Router FWA 4G/5G (fissi) sono ideali per case vacanze o camper stazionati. Necessitano di alimentazione esterna, offrono performance elevate e connessione stabile per più dispositivi. I Router portatili, detti “saponette”, sono comodi per viaggi itineranti. Funzionano a batteria e collegano fino a 30 dispositivi. Pur non lavorando con un sistema operativo come altre tipologie di dispositivi, offrono comunque maggiore copertura Wi-Fi rispetto all’hotspot del telefono e riducono il rischio di rimanere con lo smartphone scarico a fine giornata.

Il 4G+ è ancora il vero alleato della connettività in viaggio Nonostante la crescente diffusione del 5G, il 4G+ è oggi la rete più stabile, capillare e affidabile, spiega Keenetic, specialmente in zone rurali, marine o montane, dove il 5G è spesso debole o assente. Anche il rapporto prestazioni/prezzo è generalmente più favorevole. In molte situazioni, un router 4G+ performante può offrire risultati superiori rispetto a un 5G instabile.

Un sistema operativo proprietario garantisce più controllo e più sicurezza. Scegliere dispositivi dotati di sistemi operativi proprietari significa portarsi dietro una rete “intelligente”, stabile e personalizzabile anche in vacanza. Questo tipo di soluzioni offre: connessioni stabili; failover automatico tra reti mobili e fisse, senza interruzioni; supporto nativo a vari protocolli VPN per accessi remoti sicuri; controllo parentale avanzato con gestione degli orari, contenuti accessibili, notifiche e statistiche, il tutto per creare ambienti digitali sicuri anche in vacanza, senza dover configurare ogni singolo dispositivo.

Hotspot da smartphone: certamente pratico, ma con diversi limiti Semplice da attivare, ma con diversi vincoli importanti da considerare: Su iPhone si possono collegare massimo 5 dispositivi contemporaneamente, mentre su Android fino a 8-10. In ogni caso parliamo di numeri molto inferiori rispetto a qualunque router. Per di più alcuni operatori limitano la velocità o il traffico dati in modalità hotspot. Infine, il consumo energetico è elevato: un’ora di hotspot può ridurre del 30% la batteria del telefono, mettendo a rischio funzionalità critiche come l’accesso alle app di viaggio o domotica.

Proteggersi sempre con una VPN. Che si tratti di una connessione Wi-Fi in hotel o di una rete mobile condivisa, utilizzare una VPN (Virtual Private Network) protegge la privacy criptando i dati in transito. È la prima barriera contro intercettazioni e accessi non autorizzati, da installare prima di partire su smartphone, tablet e PC.

Wi-Fi pubblico? Meglio se verificato (e mai per operazioni delicate). Le reti pubbliche sono spesso insicure. Chiedi sempre conferma del nome della rete alla struttura, evita login automatici e non usare il Wi-Fi aperto per attività sensibili come home banking o acquisti online.

Backup e dati al sicuro. Effettuare un backup completo dei dati prima di partire può metterci al riparo da sgradite sorprese. In questo senso i router di ultima generazione danno la possibilità di avere un “cloud personale” da poter sfruttare con una chiavetta USB o un disco esterno da collegare al dispositivo, in modo da sfruttare uno spazio assolutamente sicuro.