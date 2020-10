Sen. Quagliariello su Juve-Napoli: “Il regolamento calcistico deve cedere dinanzi a un’ordinanza regionale o un dpcm”

Il Napoli è in attesa di sapere quale sarà il verdetto del Giudice Sportivo in merito alla mancata presenza degli azzurri di ieri sera all’Allianz Stadium. Ci sono molte probabilità che, momentaneamente, venga assegnata la sconfitta a tavolino per i partenopei. Tuttavia, il club campano può stare certo di aver agito secondo la legge. Lo afferma Gaetano Quagliariello, senatore di Idea-Cambiamo e Presidente del Napoli club parlamento. Questi ai microfoni di Adn Kronos, ha sottolineato che esiste una gerarchia delle fonti di diritto, e che il regolamento sportivo debba sottostarvi.

Gaetano Quagliariello, ai microfoni di Adn Kronos, ha parlato della paradossale situazione di cui è vittima il Napoli:

“Il governo farà la sua parte. Non può legittimare deroghe a disposizioni sue o delle regioni. Bisogna partire dalla dichiarazione del direttore dell’Asl 2 di Napoli che ha praticamente affermato di non aver vietato al Napoli di giocare, bensì gli ha ordinato un isolamento fiduciario. Se gli azzurri fossero venuti meno a tale ordine, ci sarebbero potute essere conseguenze amministrative o penali. Il Napoli, seguendo le disposizioni dell’Asl, non ha rispetato il regolamento calcistico. Tuttavia se avesse voluto rispettarlo, avrebbe dovuto infrangere una regola superiore. Esiste un principio di gerarchia delle fonti. È del tutto evidente che le regole del calcio debbano soggiacere ad un’ordinanza regionale o a un dpcm”.

