“Senago dice NO” per giornata contro violenza sulle donne

L’evento a Villa Sioli il 22 novembre alle 19.00

Milano, 18 nov. (askanews) – Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a Villa Sioli si terrà l’evento “Senago dice NO”, promosso dal Comune di Senago, in collaborazione con l’Associazione Salvamamme, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, Autostrade per l’Italia, l’Azienda Consortile “Comuni insieme”, e il Centro Antiviolenza HARA – Ricomincio da me, durante il quale verrà presentato il progetto “Valigia di Salvataggio” dedicato alle donne vittime di violenza in fuga da situazioni di pericolo.

Interverranno: Barbara De Rossi, presidente onoraria Salvamamme, Magda Beretta, sindaco di Senago, Saverio Cucinotta, vicesindaco di Senago, Massimiliano Bizzozzero, referente attività sociali Fiamme Oro Rugby Polizia di Stato, Katia Pacelli, Direttore generale Salvamamme, Tania Salamone, Assessore alle Pari Opportunità Comune di Senago, Chiara Gambarini, Psicologa Comuni Insieme. L’appuntamento sarà a Via S. Bernardo,7 il 22 novembre alle 19.00

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

