giovedì, 6 Novembre , 25

Senatori Usa a Rubio: in Georgia preoccupa aumento retorica antiUsa

Senatori Usa a Rubio: in Georgia preoccupa aumento retorica antiUsa

Milano, 6 nov. (askanews) – I senatori statunitensi Jeanne Shaheen (democratico), membro di spicco della Commissione per le relazioni estere del Senato , Roger Wicker (repubblicano), John Curtis (repubblicano) e Sheldon Whitehouse (democratico) e i rappresentanti Joe Wilson (repubblicano) e Steve Cohen (democratico) hanno inviato una lettera bipartisan al Segretario di Stato Marco Rubio, esortando l’amministrazione a difendere gli ex membri del personale statunitense ingiustamente presi di mira dai funzionari georgiani di Sogno Gerogiano nel contesto di un preoccupante aumento della retorica antiamericana.

Nella lettera, i legislatori hanno invitato il segretario Rubio a chiedere alle autorità georgiane garanzie che gli ex dipendenti del Servizio Estero (FSN) dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e altro personale impiegato dagli Stati Uniti non saranno calunniati o presi di mira. Hanno inoltre chiesto al Dipartimento di Stato di respingere con forza le pericolose falsità diffuse dal partito al governo in Georgia, il “Sogno Georgiano”, che hanno messo in pericolo l’ex personale statunitense.

“Le autorità georgiane, guidate da Sogno Georgiano, hanno ripetutamente proclamato il desiderio di ricostruire le relazioni bilaterali con gli Stati Uniti, ma le loro continue azioni e dichiarazioni indicano il contrario”, hanno scritto i legislatori. “Vi esortiamo a chiedere al governo georgiano garanzie che gli ex dipendenti del Servizio Estero dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e altro personale impiegato dagli Stati Uniti non saranno calunniati o presi di mira”.

“Il primo ottobre, i media hanno riportato che il capo del Servizio di Sicurezza dello Stato della Georgia, Mamuka Mdinaradze, ha accusato il governo statunitense di fomentare la rivoluzione erogando ‘pagamenti’ ai Servizi di Sicurezza dello Stato, che in realtà erano pagamenti di fine rapporto (pensionamento) previsti dalla legge georgiana a seguito del licenziamento del personale statunitense”, hanno continuato i legislatori. “I suoi commenti sono stati ripresi dai politici del Sogno Georgiano. Questa interpretazione errata sta mettendo a repentaglio i Servizi di Sicurezza dello Stato (FSN). Le dichiarazioni servono anche come importante punto di riferimento: il Sogno Georgiano non ha dimostrato alcuna seria intenzione di cercare di migliorare le relazioni bilaterali con gli Stati Uniti”.

