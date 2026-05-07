Senhit è pronta a salire sul palco Eurovision 2026 con Boy George

In gara per San Marino con un brano glamour: “Superstar”

Milano, 7 mag. (askanews) – Il conto alla rovescia è terminato: è l’ora di Eurovision 2026! Senhit è pronta a salire sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con Superstar, un brano pop che unisce l’energia del clubbing a una grande profondità emotiva, nato dalla collaborazione artistica con Boy George. Senhit e Boy George saranno tra i protagonisti più attesi della gara: l’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio, durante la semifinale.Superstar è un brano che alterna atmosfere glamour a una forte tensione emotiva. Il suo cuore pulsante è un messaggio potente: trasformare le proprie fragilità in forza, uscire dall’ombra e rivendicare la propria unicità senza chiedere il permesso. È una celebrazione dell’autodeterminazione, un invito a mostrarsi per ciò che si è davvero (cicatrici comprese) e a brillare per il proprio valore assoluto, perché, come recita il brano: ‘cause baby you’re a Superstar! Sul palco andrà in scena una performance unica, luminosa e colorata, arricchita da grandi sorprese.Tra glamour e atmosfere notturne, Superstar incarna quindi l’attitudine libera e non convenzionale di Senhit. Questa anima “Freaky Queen” si conferma oggi come vero e proprio manifesto di libertà espressiva, esaltato dalla collaborazione con Boy George. L’incontro tra l’artista e l’icona globale crea un ponte tra generazioni, fondendo il pop heritage con la sensibilità contemporanea in un dialogo internazionale unico.Il percorso di Senhit verso Vienna si arricchisce inoltre del progetto televisivo Pop Road to Eurovision, disponibile su RaiPlay. Scritto e ideato da Senhit, il format in 8 episodi attraversa l’Europa in un road trip alla scoperta delle culture pop contemporanee, raccontando storie, incontri ed esperienze umane e musicali insieme ad artisti del calibro de Il Volo, Valentina Monetta, Ira Losco e molti altri. Un viaggio unico che offre uno sguardo inedito sull’universo Eurovision, anticipando l’energia che Senhit e Boy George porteranno sul palco della Wiener Stadthalle.