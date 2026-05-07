giovedì, 7 Maggio , 26

Noemi Basiletti, chi è l’azzurra che ha vinto la sua prima partita Wta agli Internazionali

(Adnkronos) - Noemi Basiletti ha vinto la sua...

Lazio, maglia speciale per Paul: il regalo agli Internazionali

(Adnkronos) - Maglia della Lazio per Tommy Paul....

Internazionali, il Foro accoglie Kalinskaya: “Lì gioca l’ex di Sinner”

(Adnkronos) - Gli Internazionali 2026 accolgono Anna Kalinskaya,...

Ue, Fiocchi (FdI): “Tracciabilità e consorzi per proteggere Made in Italy”

(Adnkronos) - Per proteggere il Made in Italy...
HomeVideo NewsSenhit è pronta a salire sul palco Eurovision 2026 con Boy George
senhit-e-pronta-a-salire-sul-palco-eurovision-2026-con-boy-george
Senhit è pronta a salire sul palco Eurovision 2026 con Boy George
Video News

Senhit è pronta a salire sul palco Eurovision 2026 con Boy George

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

In gara per San Marino con un brano glamour: “Superstar”

Milano, 7 mag. (askanews) – Il conto alla rovescia è terminato: è l’ora di Eurovision 2026! Senhit è pronta a salire sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con Superstar, un brano pop che unisce l’energia del clubbing a una grande profondità emotiva, nato dalla collaborazione artistica con Boy George. Senhit e Boy George saranno tra i protagonisti più attesi della gara: l’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio, durante la semifinale.Superstar è un brano che alterna atmosfere glamour a una forte tensione emotiva. Il suo cuore pulsante è un messaggio potente: trasformare le proprie fragilità in forza, uscire dall’ombra e rivendicare la propria unicità senza chiedere il permesso. È una celebrazione dell’autodeterminazione, un invito a mostrarsi per ciò che si è davvero (cicatrici comprese) e a brillare per il proprio valore assoluto, perché, come recita il brano: ‘cause baby you’re a Superstar! Sul palco andrà in scena una performance unica, luminosa e colorata, arricchita da grandi sorprese.Tra glamour e atmosfere notturne, Superstar incarna quindi l’attitudine libera e non convenzionale di Senhit. Questa anima “Freaky Queen” si conferma oggi come vero e proprio manifesto di libertà espressiva, esaltato dalla collaborazione con Boy George. L’incontro tra l’artista e l’icona globale crea un ponte tra generazioni, fondendo il pop heritage con la sensibilità contemporanea in un dialogo internazionale unico.Il percorso di Senhit verso Vienna si arricchisce inoltre del progetto televisivo Pop Road to Eurovision, disponibile su RaiPlay. Scritto e ideato da Senhit, il format in 8 episodi attraversa l’Europa in un road trip alla scoperta delle culture pop contemporanee, raccontando storie, incontri ed esperienze umane e musicali insieme ad artisti del calibro de Il Volo, Valentina Monetta, Ira Losco e molti altri. Un viaggio unico che offre uno sguardo inedito sull’universo Eurovision, anticipando l’energia che Senhit e Boy George porteranno sul palco della Wiener Stadthalle.

Previous article
Pompei attende l’arrivo di Papa Leone “pellegrino di pace”
Next article
Bce, Schnabel: i rischi che serva una stretta monetaria sono aumentati

POST RECENTI

Video News

Meloni a Tusk: Italia e Polonia unite da radici profonde

La premier cita Giovanni Paolo II e i richiami negli inniRoma, 7 mag. (askanews) - Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma il primo ministro polacco...
Video News

Hormuz, Onu: circa 1.500 navi e 20.000 marinai bloccati nello Stretto

Lo dichiara segretario IMO, Organizzazione marittima internazionaleRoma, 7 mag. (askanews) - Circa 1.500 navi e i loro equipaggi sono bloccati nel Golfo a causa del...
Video News

In Corea del Sud un team filtra i contenuti IA contro disinformazione

In vista delle elezioni locali, dal 2023 una legge contrasta deepfakeSeoul, 7 mag. (askanews) - In un classico ufficio a sud di Seoul, un team...
Video News

Biennale, Kiev: la Russia a Venezia è come un killer invitato a cena

Berezhna contro il ritorno di Mosca: "Vuole cancellare l'Ucraina"Venezia, 7 mag. (askanews) - La vicepremier ucraina per le Politiche umanitarie Tetyana Berezhna ha attaccato la...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.