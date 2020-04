“Senza fondo comune il progetto europeo collassa”. Il monito di Macron

Nel giorno in cui all’Ecofin Italia, Francia, Spagna e Portogallo ribadiscono la richiesta di titoli comuni per finanziare la risposta economica all’emergenza coronavirus, in un intervento sul Financial Times, Emmanuel Macron, avverte i rigoristi del Nord che, se anche questa volta l’austerità prevarrà sulla solidarietà, il progetto europeo potrebbe finire in frantumi.

Secondo il presidente francese, c’è il rischio di collasso dell’Ue come “progetto politico” a meno che non sostenga economie colpite come l’Italia e li aiuti a riprendersi dalla pandemia di Covid-19. Il capo dell’Eliseo ha spiegato che “non vi è altra scelta” che istituire un fondo che “potesse emettere debito comune con una garanzia comune”

