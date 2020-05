Da vecchio innamorato della Ferrari (e amico del Drake, Ingegnere, Commendatore cui ho dedicato un libro che ricorda i nostri tanti incontri confidenziali) capita che ogni tanto qualcuno mi ponga l’eterno interrogativo:”Come va il Cavallino?”, che non vuol dire solo il risultato della pista ma la fusione del Rosso sulle due sponde, quella produttiva e quella sportiva. Fingendomi il Vecchio – cosi’ lo chiamavo nei miei pezzi, non Grande Vecchio, non voleva: quello era Licio Gelli – oso una risposta a modo suo, in modenese: “L’e’ schiu’r coma’ n bo’ca. E’ buio come in bocca”. Il “no Vettel” e’ l’ennesima mossa sbagliata della Ferrari sportiva che ha deciso di puntare tutto su Leclerc,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo SENZA OFFESA, LA FERRARI OGGI SOMIGLIA AL MILAN proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento