“Senza tampone, il certificato di riammissione a scuola è inutile e dannoso”

AGI – Il certificato medico per il rientro in classe senza la prova del tampone è “inutile e dannoso“. Ne è convinto il presidente della Fimp, Paolo Biasci, che replica così alla richiesta dell’Associazione Nazionale Presidi di rendere obbligatoria, dopo un’assenza superiore a 5 giorni, la presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola. Per Biasci “si tratta di un adempimento burocratico già cancellato in molte Regioni che potrebbe tornare a complicare il lavoro dei medici e la vita delle famiglie”. “Vogliamo limitare gli accessi per evitare i contagi e poi affolliamo gli studi per un documento che non garantisce nulla?”

