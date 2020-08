Senza una gamba, guida i turisti su monti e scogliere della Sardegna

AGI – “Mi piace l’avventura, dove la sfida non è con gli altri ma con se stessi”. Lino Cianciotto, 58 anni, guida ambientale paralimpica, ha perso una gamba nel corso di un’escursione in montagna, ma non ha smesso di accompagnare i turisti negli impervi sentieri del centro della Sardegna o su quelli costieri a picco sul mare della ‘Costa delle miniere’, tra Buggerru e Fluminimaggiore, nella parte sud occidentale dell’isola.

Non ha mai pensato ad abbandonare l’attività

Non ha pensato neanche per un istante di abbandonare le passioni che lo hanno animato fin da giovane: dalla speleologia alle arrampicate sui costoni rocciosi,

