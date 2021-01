L’uomo, di origine straniera, è stato trovato senza vita da un altro clochard, nel sottopassaggio in via Ferrari-viale don Sturzo, nei pressi dello scalo FS di Garibaldi, abituale rifugio per senza fissa dimora. Era stato visto per l’ultima volta venerdì Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Senzatetto muore in un sottopassaggio ferroviario. “Ucciso da freddo e precedenti patologie» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento