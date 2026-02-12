seoul:-kim-jong-un-verso-designazione-figlia-come-futura-leader

giovedì, 12 Febbraio , 26

Roma, 12 feb. (askanews) – Il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un potrebbe presto designare alla sua successione la giovane figlia Kim Ju Ae. Ne è ormai convinto il Servizio nazionale d’intelligence (NIS) della Corea del Sud, secondo quanto riporta oggi l’agenzia di stampa Yonhap.

Il Nis ha condiviso la valutazione nel corso di un’audizione a porte chiuse davanti alla commissione parlamentare per l’intelligence, hanno dichiarato ai giornalisti i deputati Park Sun-won e Lee Seong-kweun.

“Poiché Kim Ju Ae ha mostrato la sua presenza in vari eventi, tra cui l’anniversario della fondazione dell’Esercito popolare coreano e la visita al Palazzo del Sole di Kumsusan, e sono stati rilevati segnali del fatto che abbia espresso la propria opinione su alcune politiche statali, il Nis ritiene che sia ora entrata nella fase di designazione alla successione”, ha affermato Lee.

Secondo il parlamentare, l’ultima valutazione rappresenta un passo avanti rispetto alla precedente posizione dell’agenzia, che aveva descritto Ju-ae come in fase di “addestramento” per diventare leader, mentre ora la considera nella fase di “designazione” formale.

Il Nis ha inoltre fatto sapere che monitorerà attentamente l’eventuale partecipazione di Ju Ae al congresso del partito previsto per la fine del mese.

Nel gennaio 2024 il Nis aveva indicato Ju Ae, ritenuta nata nel 2013, come la “più probabile” scelta per la successione, nella prima valutazione ufficiale sulla sua possibile ascesa nel regime.

All’inizio di gennaio la giovane ha reso omaggio per la prima volta al Palazzo del Sole di Kumsusan, mausoleo della famiglia Kim, insieme ai genitori, alimentando le speculazioni su una sua futura successione.

L’agenzia ha osservato che, qualora Ju Ae partecipasse al congresso del partito o ricevesse un titolo ufficiale durante l’evento, le ipotesi sulla sua designazione come erede di Kim acquisterebbero ulteriore forza.

Per quanto riguarda i colloqui tra Stati uniti e Corea del nord, il Nis ha rilevato che “esiste la possibilità che la Corea del Nord possa rispondere positivamente al dialogo con gli Stati uniti se determinate condizioni saranno soddisfatte”.

In particolare, “la Corea del Nord ha espresso insoddisfazione verso gli Stati uniti per il documento congiunto con la Corea del Sud o per il dispiegamento di asset strategici statunitensi nella penisola coreana, ma non ha escluso la possibilità di colloqui con gli Stati uniti e si è astenuta dal criticare il presidente Donald Trump”, ha affermato l’agenzia.

Il Nis ha inoltre sottolineato che Pyongyang si è finora astenuta dal lanciare missili balistici intercontinentali, apparentemente per evitare di provocare Trump, ritenuto sensibile a tali test missilistici.

