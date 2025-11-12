mercoledì, 12 Novembre , 25

Separazione carriere, Caiazza: “Dal fronte del No solo manipolazioni”

“In atto una campagna di vergognosa disinformazione”

Roma, 12 nov. (askanews) – “C’è un fiume di menzogne e manipolazioni vergognose per indurre dal fronte del No i cittadini a votare” contro la riforma per la separazione delle carriere”. Così ha detto Giandomenico Caiazza, presidente del “Comitato sì separa” promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi, durante la presentazione alla Camera.Secondo il penalista la riforma “va approvata perché ci allinea alle più importanti democrazie del mondo e impone un giudice terzo”, ha detto ancora. “È in atto una campagna vergognosa – aggiunge – e il nostro impegno è di far rispettare la verità e il reale contenuto della riforma, perché i cittadini non devono essere ingannati”.Poi “l’Anm teme di perdere la forza del condizionamento politico con il sorteggio del Csm – ha spiegato – ma la verità è che nessuna autonomia è a rischio”. Rispetto alla campagna referendaria ha aggiunto: “Tutti i confronti saranno utili purché non si raccontino bugie ai cittadini”.

