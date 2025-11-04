separazione-carriere,-centrodestra-in-cassazione-per-consegnare-firme

Roma, 4 nov. (askanews) – Il centrodestra ha raggiunto alla Camera il numero minimo di firme per la richiesta del referendum confermativo sulla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Lo ha riferito il capogruppo di fratelli d’Italia Galeazzo Bignami a Montecitorio: ” abbiamo finito. La mia era l’80ª firma.

Poco dopo la dichiarazione di Bignami, dagli uffici della Giunta, sono usciti i deputati Sara Kelany (Fdi), Enrico Costa (Fi) e Simonetta Matone (Lega) incaricati di consegnare le firme in Cassazione. “Stiamo andando adesso”, ha detto ai giornalisti Kelany mostrando il plico contenente le sottoscrizioni.