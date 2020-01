Sepe, l’agente: “Tra i più forti d’Italia, farebbe comodo a questo Napoli”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri dell’ex portiere del Napoli Luigi Sepe, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

Prossimo talento proposto? Sepe. Uno dei portieri più forti d’Italia, oggi al Napoli avrebbe fatto comodo. Sono convinto che a Gattuso piaccia molto, con i piedi è un fuoriclasse. Meret-Ospina? Giusto far fare le scelte a Gattuso, nell’interesse del patrimonio Napoli. A me Ospina, con la Lazio, è piaciuto tantissimo, indipendentemente dall’errore.

L’agente di Sepe: “Parliamo per il rinnovo di Hysaj”

Il procuratore di Hysaj e Di Lorenzo ha rilasciato poi alcune dichiarazioni sul futuro del terzino albanese: “Rinnovo? Ne stiamo parlando, ma Hysaj tra un anno sarà un giocatore libero. So che Gattuso lo stima tantissimo, nelle loro riunioni ha spesso detto che trovare un giocatore di 25 anni con l’esperienza di Hysaj, forte quanto lui, non è semplice e perderlo a 0 sarebbe stupido. I presupposti per Hysaj sono quelli di venderlo per bene”.

